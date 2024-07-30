Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kuruluş Yılı: 1890

Üretim Alanı: Giyim, Aksesuar, Ayakkabı, İç Giyim, Saraciye, Ev Tekstili, Saraciye, Promosyon Grubu, Deniz Ürünleri

Resmi Sitesi: tr.uspoloassn.com

U.S. Polo Hakkında Bilgi

U.S. Polo Assn. 1890 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de kurulmuş bir giyim markasıdır. İsminin açılımı “United States Polo Association” yani dilimiz anlamı; Birleşik Devletler Polo Birliği’dir. Köklü bir geçmişe sahip olan bu marka günümüzde de modaya öncülük sağlamaktadır. Üretim alanını sadece hazır giyim ile sınırlandırmayıp onun yanında; aksesuar, iç giyim, ayakkabı, saraciye, ev tekstili, deniz ürünleri, promosyon grubu alanlarında da üretim ve satış yapmaktadır. U.S. Polo Assn.’nin resmi sitesinde tr.uspoloassn.com adresinden ulaşmanız mümkündür.

U.S. Polo Hangi Ülkenin

Cevap: U.S. Polo Hangi Ülkenin Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nindir.

U.S. Polo Tarihi

U.S. Polo Assn. markası ilhamını, tarihimizde çok uzun geçmişe dayanan kralların ve asillerin oynadığı Polo sporundan almıştır. Öyle ki, Polo oyununun varlığını kanıtlayan ilk heykel M.Ö. 600. yılda yapılmış olan Çin ve Pers İmparatorluğuna aittir. Marka Polo sporunu da göz önünde bulundurarak ürettiği ürünlerini sportif ve şık giyim ikilisinin birleşimi üzerine yapmıştır. Ayrıca bu sporun oynayış biçimi olan at ve kullanıcısını kendi logosu haline getirmiştir.

Günümüzde 100’den fazla ülkede 500’den fazla mağazası bulunmakta ve her geçen gün marka kendisini geliştirmekte ve büyütmektedir.

Ülkemize Aydınlı Grup Tarafından 1997 yılında getirilmiştir. Kaliteli ürünleri ve kendine has tarzı ile ülkemizde de çabuk kabul görmüş ve sevilerek giyilmeye başlanmıştır. U.S. Polo Assn.’nin ürettiği tüm ürünlerin yönetimi Aydınlı Grup’a aittir. Aydınlı Grup Bünyesinde 152 tanesi ülkemizde, dünya çapında toplam 227 adet mağazası hizmet vermektedir.

U.S. Polo’nun Ülkemizde Mağazası Olan Şehirler

Adana

Adıyaman

Afyon

Ağrı

Amasya

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Batman

Bilecik

Bolu

Bursa

Çanakkale

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Hatay

Isparta

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Kayseri

Kırıkkale

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Nevşehir

Niğde

Osmaniye

Sakarya

Samsun

Siirt

Sivas

Şanlıurfa

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yalova

Zonguldak