Bilecik’in Bozüyük ilçesine ziyaret eden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Başkan Bakkalcıoğlu’nun vizyon projelerinden birisi olan ve ülke genelinde bir ilk olarak örnek gösterilen ekonomik ulaşım projesi BOZTRAM hakkında bilgi aldı.

Başkan Bakkalcıoğlu ile makamında bir araya gelen Başkan Yalım, bir süre görüşerek sohbet etti. Belediye faaliyetleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu Yalım’a pek çok belediyenin ilgi gösterdiği Boztram Tramvay Projesi hakkında bilgi verdi. Başkan Yalım, Başkan Bakkalcıoğlu’na makamındaki ziyaretinin sonunda misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra misafiri Başkan Yalım ile birlikte Kurtuluş adlı tramvaya binerek hangara gitti. Yol boyunca tramvayda, istasyonlarda ve hangarda incelemelerde bulunan Başkan Yalım, Başkan Bakkalcıoğlu’ndan detaylı bilgiler aldı. Ziyaretin sonunda bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu, “Uşak Belediye Başkanımız Özkan Yalım’ı belediyemizde ağırladım. Başkan Yalım’a, Türkiye’de bir ilk olan ayrıca örnek gösterilen ve pek çok belediyenin ilgisini çeken ekonomik ulaşım projemiz BOZTRAM hakkında bilgi verdim. Uşak Belediye Başkanımız Özkan Yalım’a nazik ziyareti ve kentimize göstermiş olduğu ilgi nedeni ile teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.