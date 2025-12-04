Olay, 29 Kasım 2025 günü saat 01.30 sıralarında Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi’nde meydana geldi. Rasathane Ortaokulu İETT durağı önünde 34 NUT 887 plakalı aracın drift yaptığı anlar kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, sürücünün Meltem G. (29) olduğunu tespit etti.

Sürücüye, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan toplam 47 bin 385 TL idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

İfadesi alınan sürücü, gözaltına alınarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.