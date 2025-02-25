BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, Balkanlardaki kardeş şehirleri ile arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, kültür, turizm, sanat ve spor gibi alanlarda ortak faaliyet ve projeler gerçekleştirmek, belediyeler arasında yardımlaşma, dayanışma, işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla ‘Osmangazi Kardeşler Buluşması’ etkinliği düzenledi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirilen etkinliğe Osmangazi Belediyesi’nin Balkanlardaki kardeş kentlerinin temsilcileri katıldı. Kardeş şehirler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunması amacıyla gerçekleştirilen buluşma, il ve ilçeler arasındaki birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının gelişmesine önemli katkı sağladı.

BAŞKAN AYDIN’DAN ÜSKÜP BÜYÜKELÇİSİ FATİH ULUSOY’A ZİYARET

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ‘Osmangazi Kardeşler Buluşması’ etkinliği kapsamında gittiği Üsküp’te Türkiye Cumhuriyeti’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy’u ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Aydın’a Osmangazi Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor ve KKTC Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu da eşlik etti. Misafirperverliği için Büyükelçi Fatih Ulusoy’a teşekkürlerini sunan Başkan Aydın, “İkili ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel birlikteliğin sağlanması ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunduğumuz verimli bir ziyaret oldu. Sayın Büyükelçimize nazik ev sahipliği ve samimi ilgisinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ise, “Balkanlar’da ülkemize yönelik güzel bir teveccüh var. Her gittiğimiz yerde güzel bir şekilde karşılanıyoruz. Sizlerin de buralara gelmeniz ve düzenlediğiniz etkinlikler ile bağları güçlendirmeniz Türkiye’ye olan sevgiye de katkı sağlıyor” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Aydın ve Büyükelçisi Fatih Ulusoy, birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

Kardeşlik köprülerinin güçlenerek büyüdüğü ‘Osmangazi Kardeşler Buluşması’nda kapsamında, 11 ülke ve 36 şehirden yaklaşık 200 kadının katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de coşku içerisinde kutlandı.

Etkinlikte, toplumun her alanında konumlarının güçlendirilmesinin, kadın ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasının ve kadınlar ile erkekler arasında fırsat eşitliği sağlanmasının gerekliliği vurgulandı. Programa katılan kadınlar, Balkanların sevilen sesi Rumeli Semih’in söylediği şarkılar eşliğinde dans ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

AYDIN: “KADINLARIN DEĞERİ VE ÖNEMİ HER GÜN BİLİNMELİ”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın yaptığı konuşmada, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Ramazan ayına denk geldiği için etkinliğimizi erken bir tarihe aldık. Etkinliğimizi, 11 ülkeden 36 farklı şehirden 200 kadının katılımıyla gerçekleştirdik.

Balkanlar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğup büyüdüğü topraklar. Bu topraklar, birçok ünlü şair, yazar ve düşünce insanını dünyaya kazandırdı. Bursa da bir Balkan şehri. Balkanların her ülkesinden ve kentinden yurttaşlarımız var.

Osmangazi Belediyesi olarak bu yıl ilk kez düzenlediğimiz program ile Balkanlarda yaşayan soydaşlarımıza, akrabalarımıza nasıl katkılar sunabileceğimize dair de istişarede bulunuyoruz. Bu programın düzenlenmesinde ve bizlerin bir araya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kadınların değerini, önemini ve hayatın en önemli unsurları olduğu sadece bir gün değil, her gün hatırlamamız gerekiyor. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

