Bursa’nın usta kalemleri Okan Tuna ve Yaman Kaya, Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği medya buluşmalarının konuğu oldu.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde Sevda Kurul’un moderatörlüğünde "Medyada Üslup" başlığıyla düzenlenen medya buluşması önemli isimleri bir araya getirdi. Bursalı Gazeteciler Okan Tuna ve Yaman Kaya, Bursa ve ülke gündemine dair önemli konuları konuşarak katılımcılara bilgiler verdi. Günümüz Türkiye’sinde insanların kitle iletişim araçlarından çok fazla etkilendiğini belirten usta kalemler düzenlenen söyleşide iyi ve kötü üslubun nelere yol açabileceğini örnekleriyle birlikte anlattı.

Üslubun bugünün Türkiye’sinde en çok ihtiyaç duyulan konu olduğunu ifade eden Gazeteci Okan Tuna, "Üslup bugünün Türkiye’sinde en çok ihtiyaç duyduğumuz konu, siyaset, ekonomi, spor, aile ve iş hayatına kadar çok fazla önem kazanan bir konu üslup, öyle ince bir çizgi ki toplumları bir birine düşman edebilen veya toplumları bir birine kaynaştırabilen bir kelime üslup, aynı zamanda basın ve yayın organlarında kullanılan dil ve anlatım şekli anlamına da geliyor. Günümüz Türkiye’sinde kitle iletişim araçlarından insanlar çok fazla etkileniyor, algı operasyonları üsluptan kaynaklanıyor. Üslubun aslında pek çok çeşidi var, siz kullandığınız üslupla kitleleri bilgilendiriyor, halkı galeyana getirebiliyor ve insanları etkileyebiliyorsunuz. Hepsi nasıl bir üslup kullanacağınıza bağlı" dedi.

Gazeteciliğin bir gerçeklik arayışı olduğunu belirten Gazeteci Yaman Kaya, "Gazetecilik hakikatin peşinden gitme mücadelesidir. Bu gerçekliği kamu oyuna aktarmada bizim kullandığımız metot üslup, yazı ve haberlerimizdir. Üslup denildiğinde meseleleri kişiselleştiriyormuyuz, kişiselleştirmiyormuyuz, buna bakmamız lazım. Bir gazetecinin temelde olayları kişiselleştirmemesi gerekir. Gazetecinin kişilerle değil olgularla işi olması gerekir. Üslup aslında sorumluluk ve cesaret arasındaki bir köprü, bu köprüyü nasıl inşa ettiğiniz sizin aslında ne kadar gerçeğe dayandığınızla doğru orantılı olan bir konudur" şeklinde konuştu.

Genç iletişimcilerin dinleyici olarak katıldığı söyleşide Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, konuklara hediye takdiminde bulunarak tebriklerini sundu.