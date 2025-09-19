İstanbul’daki ailelerle buluşmalarını sürdüren LÖSEV, Aile Komitesi toplantısında Anıtkabir ziyareti ve diğer projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çocuklar ahşap boyama atölyesine katılırken, açıklanan projelerle dayanışma ve moralin önemi vurgulandı.İSTANBUL (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ile ailelerinin yanında olan LÖSEV – Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, İstanbul’daki aileleriyle buluşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Anadolu Yakası İrtibat Ofisi tarafından organize edilen Aile Komitesi Toplantısı, MercureAltunizade İstanbul Hotel ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aile Komitesi Toplantısı’nda öncelikle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Anıtkabir ziyareti hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bu yıl 4 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek ziyaret için ailelerle detaylar paylaşıldı ve güçlü bir katılım hedeflendiği vurgulandı.

LÖSEV’in ailelere yönelik yürüttüğü projeler hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Fedakâr Babalar, Cefakâr Anneler projeleri konusunda konuşulurken, ailelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekildi.

Aile komitesinin yürüttüğü diğer çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planlanan etkinlikler ailelerle paylaşıldı.

Son olarak Canım Kardeşim Ders Evi projesiyle çocukların eğitim sürecine destek olmak amacıyla düzenlenen etüt çalışmaları anlatıldı.

Toplantının soru-cevap bölümünde ise aileler kendi deneyimlerini paylaşarak katkıda bulunurken, LÖSEV yetkilileri ailelerin sorularını yanıtlayarak paylaşımda bulundu.

Bu arada aileler toplantıya katılırken çocuklar için özel bir program düzenlendi. Branş Sanat Akademisi’nin desteğiyle gerçekleştirilen ahşap boyama atölyesinde çocuklar birbirinden renkli çalışmalar ortaya koyarak hem eğlendiler hem de keyifli vakit geçirdiler.

Toplantının sonunda aileler ve LÖSEV yetkilileri, kanserle mücadelede moral, motivasyon ve dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladı.