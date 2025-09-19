Balıkesir’in Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi’nde atıl durumdaki bir depoda yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önledi. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında, depo içerisindeki malzemelerin tamamı küle döndü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.