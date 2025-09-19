Yenişehir’de 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, Heykel Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehteri eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Sinanpaşa Külliyesi’ne kadar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen Gaziler, daha sonra burada Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in Gazilerin onuruna düzenlediği kahvaltı programına katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Ercan Özel, "Bugün, her duvarında tarihimizin izlerini taşıyan bu müstesna mekânda, sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyoruz. 19 Eylül, Cumhuriyetimizin Kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘GAZİ’lik unvanının verildiği gün. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kıbrıs’ta, Güney Doğu’da, 15 Temmuz’da bayrağımız inmesin diye, ezanlarımız susmasın diye, bu topraklarda özgürce yaşayabilelim diye canını ortaya koyan kahramanlarımızın Gaziler Günü kutlu olsun" dedi.

Gazilerin milletin yaşayan kahramanları olduğunun altını çizen Başkan Özel, "Sizlerin hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olmak yalnızca devletimizin, yalnızca yerel yönetimlerin değil, hepimizin görevidir. Yenişehir Belediyesi olarak, her zaman, her şartta sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Program kapsamında ilçe protokolü ve gaziler, Çanakkale Kahramanı ve Gazisi Müstecip Onbaşı’nın Orhaniye Mahallesi’ndeki kabrini ziyaret ederek dualarla andı. Ardından Orhaniye İlkokulu’nda düzenlenen Gaziler Günü programına katılım sağlandı. Yenişehir’de Gaziler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen tüm etkinlikler, milli şuurun yanı sıra birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde yansıtarak tamamlandı.