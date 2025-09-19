Avrupa Birliği destekli Connect4Mobility Programı’nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı bisiklet sistemlerinden çevreci ulaşım uygulamalarına, spor turizminden toplumsal etkinliklere kadar birçok projesi katılımcılarla paylaşıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir’de Avrupa Birliği destekleriyle düzenlenen Connect4Mobility Programı’na katılarak şehirde hayata geçirilen bisiklet ve e-mobilite projelerini kamuoyuyla paylaştı. Programa Büyükşehir Belediyesi adına Bisiklet Şube Müdürü Mehmet Yücel İnce katıldı. "Şehrin Sosyalleşmesinde E-Mobilite" başlıklı panelde konuşan İnce, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın bu alana verdiği önemi anlatarak, Sakarya’nın sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları, bisiklet odaklı yatırımları ve geleceğe dönük projelerini katılımcılarla paylaştı. İnce, Sakarya’da bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen SAKBİS ve TUBİS Akıllı Bisiklet Sistemleri’nden bahsetti.

Etkinlikte Sakarya’nın bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ev sahipliği yaptığı uluslararası bisiklet şampiyonaları ve bunların şehrin spor turizmine ve uluslararası tanınırlığına sağladığı katkılar ele alındı. Connect4Mobility Programı kapsamında yapılan değerlendirmelerde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonunun sadece spora odaklı olmadığı; aynı zamanda çevre dostu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şehircilik anlayışını da benimsediği vurgulandı.