SUBÜ TETRA Topluluğu’nun ÜNİDES çerçevesinde desteklenen ‘Geleceğin Mühendisleri için Elektrikli Araç Bilinci’ projesiyle öğrencilere elektrikli araçların yapısı ve sistemlerin işleyişi üzerine sunum ve uygulamalı eğitim verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) TETRA Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan ‘Geleceğin Mühendisleri İçin Elektrikli Araç Bilinci’ adlı projeyi hayata geçirdi. SUBÜ Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen proje çerçevesinde BMC Otomotiv Otomasyon Mühendisi Ersin Gök, katılımcılara elektrikli araçlar üzerine sunum yaptı ve uygulamalı eğitim verdi. Projede elektrikli araçların temel yapısı, elektronik birimlerin işleyişi ve sistemlerin çalışma prensipleri ele alındı.

Teorik anlatımlar görseller üzerinden aktarılırken uygulamalarla desteklendi. Öğrenciler elektrikli araçların teknik altyapısı ile elektronik sistemlerin çalışma mantığını öğrenme fırsatı buldu. Proje ile öğrencilerin elektrikli araç sektöründe ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriler konusunda kazanımlar elde etmesi hedeflendi.