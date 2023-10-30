İnegöl'de Artvin ve Karadeniz yöresinden vatandaşlarımızı bir araya getiren, son zamanlarda yaptıkları yöresel ve kültürel faaliyetler ile İnegöl halkının takdirlerini toplayan Artvin İmerhev papartvadisi derneği tarafından gerçekleştirilecek olan, duayen akordiyon ustalarına vefa gecesine başkan Köksal Turan tarafından tüm halkımız davet edildi.

Gecede Şehit Eren Bülbül ağıtının bestekarı Ozan Mustafa Bilirin yanısıra Türkiyenin farklı illerinden 70 yaş üstü 18 akordiyon ustası eserleri ile katılacaklardır. Ayrıca 20 yazar özellikle yöresel kültürlere ait eserleri ile şiir kitapları ile birlikte gecede stan açacaklar ve geceye destek vereceklerdir.

Ustalara vefa gecesi 5 Kasım pazar akşamı saat 18.00 da Kültür park kardelen caybahçesinde yapılacaktır.Gece tamamen ücretsiz olup tüm halkımız davetlidir.

Haber Merkezi