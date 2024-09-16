Lüleburgaz ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Başhekim Abdullah Çiftçi (49), aynı hastanede çalışan Dr. E.V.'ye (35) yönelik cinsel saldırı suçundan yargılandı. Mahkeme Çiftçi'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Dosya temyiz aşamasında Yargıtay’a gönderildi ve az önce sonuçlandı. Yargıtay'ın bozma kararına uyan İstinaf Mahkemesi, Abdullah Çiftçi hakkında tutuklama kararı verdi.

Olay, Mayıs 2020'de Lüleburgaz'daki bir hastanede meydana geldi. Dr. E.V., başhekim tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek, ailesinin yaşadığı Edirne'ye gidip psikolojik destek aldıktan sonra polis merkezine başvurdu.

UYUŞTURUCU MADDE VE ALKOL İLE KÖTÜLEŞTİ

Dr. E.V.'nin ifadesine göre, başhekim Abdullah Çiftçi, doktoru sakinleşmesi için bir ilaç vermeye ikna etti. Aynı gün acil serviste görev yaptığı sırada, başhekim yanına gelerek ikinci kez aynı ilacı verdi. Akşam saatlerinde başhekimin daveti üzerine odasına giden E.V., burada bir bardak şarap içti. Başhekimin ısrarları sonucu ilaç ve alkolü birlikte aldıktan sonra fenalaştı.

CİNSEL SALDIRI SEDYEDE GERÇEKLEŞTİ

E.V., kendini kötü hissettiğini belirterek, başhekimin odanın kapısını ve ışıkları kapattığını ve ardından sedye üzerinde cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Uyandığında tüm kıyafetlerinin yerde olduğunu ve başhekimin de çıplak olduğunu fark etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Abdullah Çiftçi, 19 Haziran 2020'de mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Ancak, yargılama sürecinde serbest bırakıldı.

15 YIL HAPİS CEZASI

Mahkemede savunma yapan Abdullah Çiftçi, yaşanan cinsel ilişkiye Dr. E.V.'nin rızası olduğunu ileri sürdü. Ancak Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Çiftçi'yi 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkûm etti.