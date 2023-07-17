Bilirkişi, mahkemeye konu olan bir dava için uzmanlığı olan ve bu uzmanlık için kendisine başvurulan kişiyi ifade eder. Bilirkişiye özel veya teknik bilgi gerektiren konular için başvurular ve bu kişinin o konu hakkında sözlü ve yazılı olarak görüş bildirmesi istenir. Bilirkişiler, mahkeme hakimine bir dava hakkında bilgi sahibi olmadığı konularda bilgi vermek ve o konu hakkında görüş bilgilendirmek amacıyla görev almaktadır ve bunlar Başsavcılık tarafından atanır. Bir dava için birden fazla bilirkişi atabilir ve bir bilirkişi gerçek ya da tüzel kişi olabilir. E-Devlet, bilirkişilerin işlerini kolaylaştırmak ve işlerin hızlanmasını sağalmak amacıyla, bir uygulama eklemiştir. Bu uygulama kullanabilmek için e-devlet giriş yapmanız gerekir. Sizlere UYAP bilirkişi portalı ve bu portalın işleyişi hakkında detaylı bilgi verelim;

E-devlet UYAP bilirkişi portalı nedir ve nasıl giriş yapılır;

UYAP bilirkişi portalı, adliyede bilirkişi olarak görev yapan kişi veya kuruluşların, mahkemeye gitmeden dava ile ilgili dosya işlemlerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlayan elektronik bir işlemdir. Bu işlemi yapabilmek için öncelikle e-devlet şifrenizin olması gerekir. E-devlet giriş için gerekli olan bu şifreyi PTT şubelerinden alabileceğiniz gibi e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve kimlik kartı uygulamalarını kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra da edinebilirsiniz.

Sisteme giriş yapmak için gerekli olan şifreyi edindikten sonra https://www.turkiye.gov.tr/uyap-portali-bilirkisi-girisi adresine tıklamanız gerekir. Bu adrese tıklayıp giriş işleminiz gerçekleştirdikten karşınıza aşağıdaki sayfa gelecektir.

Buradan da anlaşılacağı gibi bilirkişi sistemine giriş yapabilmek için mobil imza ya da e-imza seçeneklerinden birine sahip olmanız gerekir. Mobil imza için GSM şirketinize başvuru yapmanız gereklidir. GSM şirketiniz, size yapmanı gereken işlemler hakkında bilgi verecektir. E-imza ise bu imzayı vermeye yetkili olan kurumlar tarafından sunulmaktadır. Bu kurumlar elektronik imza sertifikası vermeye yetkilidir ve alacağınız imza, ıslak imza yerine geçmektedir. Bu iki imza türünden birine sahip olmanız durumunda sisteme giriş yapabilirsiniz.

UYAP Bilirkişi portalına direkt olarak giriş yapma;

UYP bilirkişi için UYAP üzerinden de giriş yapabilirsiniz. Bunun için https://bilirkisi.uyap.gov.tr/bilirkisi/index.jsp adresine tıklayabilir ve bilirkişi işlemleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu adresi kullanarak bilirkişi olabilmek için öncelikle bilirkişi olarak atanmış olmanız yani kadınızın olması gerekir. Kaydı olmayan kişiler ise http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresine tıklayarak gerekli başvuru işlemlerini yaptıktan sonra, mobil imza ya da e-imza alarak, sisteme giriş yapabilir ve tüm menilerden faydalanabilirler.

UYAP bilirkişi portalının avantajları nelerdir;