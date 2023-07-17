Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobile ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Süleymaniye mahallesi Hacı Şakir sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Kağan S.(18) yönetimindeki 16 BBM 397 plakalı motosiklet, kasisten geçerken zıplayınca sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen sürücü Tarık K. Yönetimindeki 35 SC 549 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

POLİSİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Kaza yerinde inceleme yapan trafik ekibi, motosikletin plakasındaki rakamlardan birine bant yapıştırarak kapatıldığını tespit etti.

Yaralanan motosikletin sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 Bin 190 TL, motosikletin plakasının farklı okunmasını sağlamaktan bin 671 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.