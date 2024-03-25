Sakarya’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valiliğin uyarıları sonrasında başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya’da düşen hava sıcaklıkları yağışı da beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Sakarya Valiliği şehir genelinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışla birlikte oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunmuştu. Şehir merkezinde aniden bastıran yağış, etkisini sürdürüyor. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.