Kredide yeni dönem başladı! Uygun faiz ve şartlarda kredi için o uygulama hayata geçti. Buna göre bireysel emeklilik katılımcıları 1 Ocak 2024'ten itibaren sözleşmelerini bankalara teminat olarak gösterebilecek.

KREDİDE 'BES TEMİNATLI' YENİ DÖNEM

CNN Türk'te yer alan habere göre; kefil, maaş bordrosu, gelir belgesi, gayrimenkul ve araç teminatı gibi belgeler kredi çekebilmek için bankanın istediği belgeler arasında yer alırken bu prosedürlerin biraz esnemesi yolunda BES'in çıkış noktası olacağı belirtildi.

BES KULLANICISI OLANLAR DİKKAT

Bireysel emeklilikte yeni düzenleme 1 Ocak 2024 itibarıyla başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte BES kullanıcıları, sözleşmeleri bankalara teminat olarak gösterebilecek. Bu sayede uygun şartlarda kredi kullanabilecekler.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, uygulamanın Mart 2023 düzenlemesinde hayata geçtiği ancak başlangıç tarihinin yılbaşı itibarıyla olduğu belirtti. Yılmaz, kredi çekerken BES'te birikimli olan parayı teminat olarak gösterip bunun üzerinden bankadan kredi çekilebildiğini söyledi.

LİMİT VAR MI?

Yılmaz, limiti bankanın belirleyeceğini söylerken kişinin kredi talebine göre buradaki rakamların değişebileceğini aktardı.

"SİSTEMDEN ÇIKIŞINIZ OLMAYACAK"

BES'teki sözleşme teminat olarak gösterildiğinde BES iptal edilemeyecek. Yılmaz, "Birçok emeklilik şirketi var, bireysel emeklilik şirketi. Normalde iş kanununa göre siz sistemin içerisine girip 2 ay içerisinde vazgeçip çıkabiliyordunuz. Ama buradaki zorunlu katılım ve sürdürülebilirlikten dolayı, BES'i de aynı şekilde banka teminatı gösterdiğinizden dolayı sistemden çıkışınız olmayacak." dedi.