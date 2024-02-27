Uygunsuz noktalarda ben aldırma işlemleri ve neden olabileceği durumlara yönelik uyaran Prof. Dr. Ayşe Esra Koku Aksu, “Son dönemlerde artan bir sıklıkta ben yok etme ya da hekim olmayan kişilerin benleri silmesiyle karşılaşıyoruz. Melanom dediğimiz kötü huylu bir kansere sildirme işlemi yaptırırsak eğer yayılabilir, muhakkak hekime göstermemiz lazım. Melanom oranı giderek artmakta, son dönemde en sık görülen kanserler arasında çıkmaya başladı, erken yakalamak önemli” dedi.

Cilt hasarlarını önlemek ve güneş ışınlarından doğru şekilde korunulmasını sağlamak amacıyla her fırsatta güneş kremi kullanmanın önemine dikkat çekiliyor. Cilt yüzeyin hassas olduğunu belirten dermatologlar, kişilerin vücutlarını zaman zaman kontrol etmesinin önemini vurguluyor. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Esra Koku Aksu da kişilerin derilerini uzmanlara emanet etmesi gerektiğini aktardı. Vücuttaki benlerin mutlaka ehil ellerde cerrahi yöntemle alınmasını, uygunsuz noktalarda ben aldırma gibi uygulamalardan uzak durulmasını gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Aksu hayatı tehdit edebilen kötü huylu bir deri kanseri olarak ifade edilen melanoma ilişkin de bilgi verdi. Melanosit olarak adlandırılan ve cilde rengini veren hücrelerin kontrolsüz çoğalmaları sonucu oluşan melanomun görülme sıklığında artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aksu önemli uyarılarda bulundu.

“Hekim olmayan kişilerin benleri silmesi durumlarıyla karşılaşıyoruz"

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Esra Koku Aksu, “Benler cildimizde görülen genellikle küçük boyutta kahverengi lekelenmeler. Cildimizde rengini veren menos dediğimiz hücreler var, bu hücrelerin fazla sayıda artmasıyla birlikte benler oluşuyor. Neler sebep oluyor; mesela güneşe fazla maruziyet, genetik nedenler. Çoğunlukla bu benler zararsız fakat nadiren kötü huylu dönüşüm, melanom dediğimiz kanser gelişimi olabiliyor. Benler kanserle karışabiliyorlar, o yüzden 30-40’lı yaşlardan sonra yeni ben çıktığı ya da var olan bende değişiklik olduğu zaman; büyüme, çapta değişiklik, renginde koyulaşma, kanama gibi durumlarda dermatoloji uzmanına başvurmak gerekiyor. Son dönemlerde artan bir sıklıkta ben yok etme ya da hekim olmayan kişilerin benleri sildiğine karşılaşıyoruz. Bu maalesef kötü sonuçlara yol açabiliyor. Benle ilgili bir işlem yaptırmadan önce dermatoloji uzmanına başvurmak gerekiyor çünkü melanom dediğimiz kötü huylu bir benle karışabilir. Kötü huylu bir kansere sildirme işlemi yaptırırsak eğer vücudumuza yayılabilir o yüzden muhakkak hekime göstermemiz lazım, cerrahi işlemle alınması gerekiyor. Bir ben bende uzun süredir var bu kötü değildir demeyelim, uzun süredir olan bende de değişiklik, kötüye dönme olabilir. Benin ne olduğunu anlamadan evde doğal yöntemlerle ben yok etme ya da sildirme, lazerle sildirme gibi bu işlemlerin hiçbirini hekime göstermeden uygulamayalım, bunlardan uzak duralım. Benleri iple germe, koparma görebiliyoruz, enfeksiyon kapma, deriyi tahriş etme gibi riskler olabiliyor, kesinlikle önermiyoruz. Beni olan herkesin ayda bir kez vücudunu kontrol etmesi gerekiyor. Sırt, kalça gibi göremediğimiz yerleri ayna yardımıyla bütün vücudumuza bakmamız lazım. Alışkanlık haline getirmek, dışarıya çıkmadan 10-15 dakika önce güneş koruyucumuzu sürmek çok önemli. Yaz kış güneş koruyucuyu düzenli kullanmak melanom gelişimini önlemekte önemli" dedi.

"Melanom oranı giderek artmakta, en sık görülen kanserler arasında"

Melanomun cilde rengini veren hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla gelişen bir cilt kanseri türü olduğunu belirten Prof. Dr. Aksu, sözlerine şöyle devam etti:

“Melanom oranı giderek artmakta, son dönemde en sık görülen kanserler arasında çıkmaya başladı. Melanom erken aşamada yakalandığı zaman cerrahi işlemle çözülebilirken eğer geç aşamada yakalanırsa diğer organlara sıçramış olabiliyor. Erken yakalamak önemli, daha ciddi hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabiliyor. Son dönemde hem ultraviyole ışınların zararı, güneşe fazla maruz kalma gibi pek çok sebep malign melanom sıklığında artışa sebep oldu. Bu yüzden bu önlemler çok önemli. Benlerimizi herhangi bir şekilde travmatize etmiyoruz, kopartmıyoruz. Mümkün olduğu kadar hassas davranıyoruz. Açık tenliler, renkli gözlüler, kızıl saçların, ailede deri kanseri öyküsü olanların, çocuklukta güneş yanığı, su toplayan yanığı olan hastaların malign melanom gelişimi açısından riski daha fazla. Bıçak değerse kötüye gider yayılır gibi bir inanış var halk arasında aslında cerrahi olarak beni aldığımız zaman kötü ya da kötüye gitme potansiyeli olan hücreleri uzaklaştırmış oluyoruz. Dolaysısıyla yayılmasını engelliyoruz. Hekim alınması gerekiyor dediği zaman herhangi bir endişeleri olmadan aldırsınlar. Malign melanom dediğimizde benlerden gelişebilen ya da ilk çıktığında benle karışabilen oluşumlar. Aslında malign melanomdur ama biz onu ben zannedebiliriz ya da bizim yıllardır olan bir benimizde değişiklik olur, büyümeye başlar üzerinde melanom dediğimiz kötü huylu hücreler gelişmiş olabilir. Sıklığında bir artış görüyoruz, halkın burada bilinç düzeyinin artması önemli"