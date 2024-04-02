Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişinin üzerinde yapılan aramada; 23,14 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde paketlemekte kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında; ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ ve ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçlarından yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

3 şüphelinin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.