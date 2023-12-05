Geçtiğimiz gün Merkez üssü Bursa’nın Mudanya ilçesi olduğu belirtilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin 5.1 büyüklüğünde olduğunu belirtirken sarsıntı; İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya illerinde hissedildi.

Depremin deniz seviyesinin 8.98 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 3 gün önce yaptığı açıklamada özellikle 4’üncü bölgeye dikkat çekmiş ve yaşanacak olası depremin Bursa civarında gerçekleşebileceğini söylemişti. Moriwaki’den yeni bir açıklama daha geldi.

Bu deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi, yoksa habercisi mi sorusuna canlı yayında cevap verdi.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, canlı yayında, "32 yıldır Türkiye’deyim. Fazla sık sık deprem yok. Ama 3 sene önce Silivri’de deprem oldu. Cami minaresi düştü, okulların bir kaçında da zarar oluştu. Sonrasında Elâzığ’da deprem oldu. Ardından Bingöl ve ikinci Elâzığ depremi. Ardından Ege’de Manisa, Muğla ve İzmir’de deprem oldu. Çok fazla deprem olmamasına rağmen geçen sene de bu sene de Konya’da deprem oldu.

Türkiye’de 6 tane plaka var. Anadolu levhası, Afrika levhası, Karadeniz, Ege... Bu levhalar şimdiye kadar biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor. Sadece Doğu Anadolu fay hattı 500 sene kırılmadı ama kırılmaya başladı. Şimdi her yerde kırılmalar başladı. Dünkü deprem Kuzey Anadolu fay hattının güney kolunu kırdı. Ama Kuzey kolu daha tam kırılmadı. Bu Marmara bölgesinde 4-5 gibi depremler sık sık görüldükten sonra burada büyük deprem beklenebilir. Bu bölgede deprem olabilir.

İZMİR

İzmir’de deprem oldu ancak kendi fay hakkını daha kırmadı diyen Moriwaki, İzmir’de tekrardan deprem görülebilir diyerek 'tehlikeli' olarak işaret etti.

FAY HATTI ÜZERİNDEKİ, 18 İL HANGİSİ

4 tane var. Birinci; Doğu Anadolu fay hattı, Elazığ, Maraş'tan Hatay'a. Türkiye her zaman domino taşı gibi. Kuzey Anadolu fay hattı da böyle. Doğu Anadolu fay hattı da aynı. O zaman bu Hatay'da sonra Suriye tarafında. Öbürü, Kıbrıs tarafına gidiyor, deniz tarafı içinde.

Denizin içinde deprem oluyorsa tsunami oluyor. Küçük depremler oluyorsa 1 metre, büyük depremler oluyorsa 3 metre diye söyleyebilirim. Deprem bittikten sonra biraz yukarıya gideceksiniz.

İkinci olarak; Elazığ'dan önce Bingöl. Muş, Bitlis, Va'a kadar.

Üçüncü; İzmir... Muğla'dan sonra İzmir'de deprem oldu. O depremi İzmir'in kendi fay hattı değil. Ege Denizi'ndeki adanın depremi. İzmir kendi fay hattını kırmadığı için gelebilir diye söylüyorum. Marmara'dan önce de gelebilir. Ama 7'den fazla beklemiyorum 6.5 gibi söylüyorum.

Dördüncü bölge olarak; Marmara... Kuzey Anadolu fay hattı İzmit'ten sonra kuzey ve güney kolu var. Güney kolunda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir. Kuzey kolu ise adalardan biraz gidiyor ve 1912'de bu Çanakkale'de kırıldı, boşluk var.

Moriwaki, bir gün büyük deprem gelecek ve geliyorken biz hazır olmalıyız.

1.Kendi oturduğu evin zemini iyi mi kötümü bunu sorgulası

2. Binanın iskanı, ruhsatı var mı bunu sorgulasınlar

DÜN YAŞANAN DEPREM BEKLENEN BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası İstanbul depremiyle ilgili 4 yere dikkat çekmişti. Yeni açıklamalarda bulunan Moriwaki,

“Dün sadece 1 tane yaşandı. Depremlerin sık sık, haftada 1, günde bir veya gün içerisinde bir kaç kez görmeye başladığımız zaman büyük depremin habercisi diyebiliriz. Mesela, Kahramanmaraş’taki gibi. Burada büyük deprem gelmeden önce sık sık depremler yaşandı. Sonrasında büyük deprem oldu. Yani bir tane deprem olması hemen büyük deprem olacak anlamına gelmez. Art arda depremler olursa bunu bir işaret olarak algılayabiliriz. Büyük deprem yaklaşırken 10 kere, 20 kere, art arda deprem sıklıkları yaşanacak” dedi.