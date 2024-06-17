Prof. Dr. Mustafa Sarı, düzenli aralıklarla Marmara Denizi'ne dalış yapan bir bilim insanı olarak, denizdeki endişe verici durumu açıkladı. Deniz suyunun normalden daha sıcak olduğunu ve özellikle turuncu-kırmızı alglerin artış gösterdiğini belirten Sarı, "Marmara Denizi için müsilaj tekrarının zamanı belirsiz bir ekolojik felaketi işaret ediyor" dedi. Deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini vurgulayan Sarı, bu durumun Marmara Denizi'nin ekosistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Sarı, geçtiğimiz günlerde yaptığı dalışta, deniz suyunda gözle görülür derecede turuncu-kırmızı alglerin çoğaldığını tespit etti. Denizlerin toprağa göre daha yavaş ısınıp soğuduğunu belirten Sarı, Marmara Denizi'nin son 50 yılın en yüksek sıcaklık değerlerine doğru ilerlediğini ifade etti. Normalde temmuz ayında görülen sıcaklıkların şu anda yaşandığını ve bu durumun endişe verici olduğunu dile getirdi.

Marmara Denizi'nin kirliliği ve sıcaklık artışının müsilaj oluşumunu teşvik ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Sarı, "Marmara için acil eylem gerekiyor. Müsilaj tehdidi, kirliliği azaltmadığımız sürece devam edecek" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Ayrıca, vatandaşların plajların güvenliğini Sağlık Bakanlığı'nın yüzme koşulları platformundan kontrol etmelerini önerdi.