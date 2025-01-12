Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Erşan Bilgili, son yıllarda saç dökülmesiyle mücadele edenler için etkili bir çözüm olarak öne çıkan saç mezoterapisi hakkında bilgi verdi. Bilgili, saç mezoterapisinin, kıl köklerinin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak ve dökülmeyi engellemek amacıyla saçlı deriye özel formülasyonlardan oluşan ilaçların belirli aralıklarla enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir tedavi yöntemi olduğunu açıkladı. Ayrıca, bu tedavinin saçı besleyip güçlendiren vitaminler, mineraller, proteinler ve büyüme faktörleri gibi besleyici maddelerle uygulandığını da belirtti.

Saç mezoterapisi kadınlar için de uygun bir seçenek

Erkek tipi saç dökülmesi yaşayan hastalar için özellikle tavsiye edilen bu tedavinin yalnızca erkekler için değil, aynı zamanda kadınlar için de uygun bir seçenek sunduğunu belirten Bilgili, “Saç mezoterapisi, her yaş grubundan ve her cinsiyetten hasta için son derece etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir. Özellikle erkek tipi saç dökülmesi yaşayan kişilerde, saç dökülmesinin durdurulması ve kıl köklerinin güçlendirilmesi konusunda ciddi faydalar sağlar” şeklinde konuştu.

4-6 seans uygulanıyor, yapılan saç bakımlarının etkisini artırıyor

Tedavi sürecinde hastaların düzenli takiplerinin önemine dikkat çeken Bilgili, saç mezoterapisinin genellikle 4 ile 6 seans şeklinde uygulandığını belirtti. Seansların, hastanın ihtiyaçlarına göre 15 gün aralıklarla veya bazen ayda bir düzenli olarak yapılabildiğini dile getiren Bilgili, uygulamanın avantajlarını ise “Mezoterapide saçlı deriye uygulanan enjeksiyonda bulunan formül sayesinde kan akışı iyileştirilir. Saç folliküllerinin daha iyi beslenerek güçlenmesi sağlanır. Enjekte edilen formül aynı zamanda uygulandığı bölgedeki sebum salgısını düzenler. Yapılan saç bakımlarının etkisini artırır" şeklinde ifade etti.

Cerrahi bir işlem değil, hasta konforu açısından rahat bir süreç

Saç mezoterapisinin cerrahi bir işlem olmadığını, herhangi bir anestezi gerektirmediğini ve hasta konforu açısından rahat bir tedavi süreci sunduğunu belirten Bilgili, bu işlemin ağrısız ve acısız olduğu için konforlu bir uygulama süreci sağladığını aktararak, “Mikro iğneler aracılığıyla yapılan işlem mezoderm adlı orta tabakaya nüfuz eder. İşlemden sonraki iyileşme sürecinde de kalıcı bir ağrı olmaz” dedi. Saç dökülmesi problemi yaşayanların, uzman dermatologlarla görüşerek saç mezoterapisi gibi etkili yöntemleri değerlendirmeleri gerektiğini belirten Bilgili, bu tedavinin saç sağlığına önemli katkılar sunduğunu sözlerine ekledi.