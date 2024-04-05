Ramazan Bayramına da denk gelen 9 günlük ara tatil için öğrencilere çeşitli önerilerde bulunan Eğitimci Adil Kurt, bu tatilin lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri açısından çok iyi bir fırsat olduğunun altını çizdi. Tatilde eksik olunan konuların tamamlanabileceğini belirten Kurt, “Daha sonraki zaman diliminde bu fırsatı bulamayabilirler” uyarısında bulundu.

2024 yılının ikinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramına denk geldi. Hafta sonunun da dâhil edilmesiyle toplam 9 günlük tatil yapacak olan öğrencilerin bu zamanı nasıl değerlendirecekleri ise önemli. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ayrı ayrı önerilerde bulunan Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, 8’inci ve 12’nci sınıf dışındaki öğrencilerin bu tatilde dinlenmesi gerektiğine işaret etti. Bayramı mutlaka bayram gibi yaşamaları gerektiğini belirten Kurt, “Öncelikle büyüklerini ziyaret etsinler. Belli kurala bağlı kalmadan sevdikleri aktiviteleri yapsınlar. Boş zamanlarında da kitap okusunlar” önerisinde bulundu.

“Daha önce çözemediğiniz soruları tekrar çözmeye çalışın”

Özellikle lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine çeşitli uyarılarda bulunan Kurt, “Bu tatil, öğrencilerimiz için çok iyi bir fırsattır. Çünkü sınavdan önce son ara tatilleri. Haziranda girecekleri sınav, bir sıralama sınavıdır. Sıralama sınavında; hangi öğrenci sınava daha iyi konsantre olarak sonuca götürebiliyorsa o öğrenci başarılı olabilir. Öğrencilerimiz şimdiye kadar çeşitli denemelere girdiler. Okullarda girdiği denemelerde, çözemediği sorular oldu. Bu tatilde kesinlikle çözemediği soruları tekrar gözden geçirmeli. Hangi konudaki soruyu çözemediyse onları çıkarmalı ve o çözemediği konular üzerine tekrar yapmalıdır ki kalan iki ayda daha yoğun şekilde çalışsın, eksikleri tamamlasın” açıklaması yaptı.

“Tatilde 500, bin soru çözeceğim gibi planlar yanlıştır”

Öğrencinin sabah kendisine bir deneme sınavı yapabileceğini belirten Kurt, “Deneme sonrası eksiklerini görür. Daha önceki kitaplarda çözdükleri sorularda eksik olduğu kısımları da tespit eder. Hemen hemen her gün eksik olduğu bir dersi planlı olarak çalışırsa daha iyi olur. Bu planı öğrenci kendisine göre ayarlamalıdır. Bu bir kalıba sokulmamalıdır. Örneğin ‘tatilde 500, bin tane soru çözeceğim’ gibi planlar yanlıştır. Bu tatil, gerçek anlamda nerede eksiği varsa orayı tespit edip eksik olduğu noktaları tamamlamak için iyi bir fırsattır, bir aradır. Daha sonraki zaman diliminde bu fırsatı bulamayabilir” dedi.

“8 ve 12’nci sınıf dışındaki öğrencilere ödev vermeyin”

Sınava hazırlanan öğrencilerin tatilde sadece ders çalışmasının doğru olmadığının da altını çizen Kurt sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onlar da bayram günü büyüklerini ziyaret etsinler. Çünkü bir rahatlamaya da ihtiyaçları var. Ama tabii diğer öğrenciler kadar da rahat olmasınlar. Eksiklerini tamamlayarak ailesiyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirsinler. Bir gün sinemaya gitsinler. 8’inci ve 12’nci sınıf dışındaki öğrencilerin öğretmenleri de lütfen ödev vermesin. Soru çözüm ödevleri yapılmasın. Öğrenci, okul zamanında günlük ödevlerini yapmalı. Ama tatil zamanında aktivite yapmalı, kitap okumalı. Sınava hazırlanan öğrencilerin aileleri de lütfen çocuklarına baskı yapmasın.”

“İlk gün bayram ziyareti yapıp ardından ders çalışacağım”

Liseye geçiş sınavına hazırlanan ve hukuk okumak isteyen 8’inci sınıf öğrencisi Mısra Öykü, “Sınava hazırlanırken en büyü hatalardan birini yaptım. Yavaş yavaş başlamam gerekirken yoğun şekilde çalışmaya başladım. Bu asla yapılmaması gereken bir şey. Her öğrencinin yavaş yavaş başlayıp daha sonra yoğunlaşması daha güzel bir sonuç elde edilir. Çünkü aksi takdirde çok çabuk yorulabilirsiniz. 9 günlük tatilimde başta sabahları deneme çözüp daha sonra denemelerdeki yanlışlarıma bakıp soru çözümüne odaklanmak gibi hedeflerim var. Bayram için heyecanlıyım ama ders çalışmaya çok büyük bir ara vermeyi düşünmüyorum. İlk gün bayram ziyareti yapacağım daha sonra normal derslerimi çalışacağım” dedi.