Kış mevsimi yaklaşırken, hastanelerde zatürre tanısıyla yatırılan hastalar arasında COVID-19 tespitlerinin arttığı gözlemleniyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Şenol,“Zatürre, COVID-19’un seyrine eşlik ediyor. Ancak, yeterli test yapılmadığı için genel bir artışın boyutları hakkında net bilgilere sahip değiliz,” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye'de yeni varyantlar için gereken aşı ve standart ilaçların henüz ülkeye ulaşmadığını belirterek, bu durumun potansiyel bir kış dalgasını daha tehlikeli hale getirebileceğini ve sağlık sistemine ciddi zorluklar yaşatabileceğini ekledi.

Prof. Dr. Şenol, COVID-19 tanısı konan kanser hastalarının tedavi süreçlerinin aksadığını ve bunun sağlık sistemi üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Kanser tedavilerindeki aksamalara dikkat çeken Şenol, bu durumun hastaların sağlık durumunu olumsuz etkileyebileceğini ve iyileşme süreçlerini zorlaştırabileceğini vurguladı. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son raporunda COVID-19 pozitiflik oranının temmuz ayında yüzde 13’e ulaştığını aktaran Şenol, Türkiye'de yeterli veri toplanamadığı için pandeminin gerçek boyutlarının tam olarak görülemeyebileceğini ifade etti.