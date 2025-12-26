“BELEDİYEMİZİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRDİK”

Başkan Bozbey, “Diğer yandan da belediyemizin mali yapısını güçlendirdik. Bakın burada sizlerle paylaşalım. Değerli Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın 2024 Nisan’ında Büyükşehir Belediyesi'nin borçları 12.9 milyar, 13 milyar civarında. Bugün 25 Kasım sonu itibariyle, Aralık sonuna gelmedik bir ay var, 9 milyara düşmüş durumda. Yani 4 milyar lira civarında bir borcumuzda azaltma yapmışız. Hem hizmet ürettik, hem iş yaptık, aynı zamanda da tasarrufla doğru projeleri doğru zamanda uygulayarak bunu elde ettik. Kazancımız ne? %31 kazanç. Bakın düşmüş. BUSKİ, hatırlarsanız 2024 Ekim ayında mecliste şunu söyledim. Önümüzdeki yıl 2025'in sonunda BUSKİ'nin borcu 25 milyar civarına çıkacak dedim. Meclis üyeleri güldüler bana. Kasım sonu ne kadarmış arkadaşlar? 23 küsür. Hadi diyelim ki 25 olmadı, 24 oldu. Artış 11.8'den 23 küsure geldi. %96 BUSKİ'nin borcu arttı. Daha önce bunun sebeplerini sizlere paylaştım. Yanlış projelerden kaynaklı. Biz elbette ki bu süreç içerisinde yatırım da yaptık. Ama eğer daha öncesinde biz olsaydık bu işin başında, inanın bana bu 23 milyar olmazdı. Hem bu yarım yamalak, beceremedikleri o işler zamanında daha önce yapılırdı. Nilüfer Çayı kirlenmezdi. Aynı zamanda çok daha ekonomik mal ederek biz bu borcun çok daha altında bir borcu görürdük burada. İşte beceriksizliğin faturası bunlar. Ama bunları da çözeceğiz biz. Adım adım çözeceğiz bunları. Şirketlerimizde de %10-11'lik bir artış var ama yıl sonu itibariyle ben bu rakamın düşeceğini size söyleyebilirim rahatlıkla. Bu 20 ayda, hem hizmet ürettik, hem gerçekten onların yapamadıkları konulara değindik ve onları gerçekleştirdik, ama 20 ayda %11'de toplamda borcumuzda bir azaltım sağladık. Bu bir mali disiplinin getirdiği sonuç olarak karşımızda olduğunu bilmenizi isterim. Çünkü bizler, paranın Bursalılar adına geldiğini, 3 milyon 300 bin civarında Bursalının parası olduğunu, onların parasını kullanan kişiler olduğumuzu bilicideyiz. Onların adına kullanıyoruz biz. Benim param değil, hiçbir arkadaşımın parası da değil. Bursalıların parası bu. Bir delikli kuruşu dahi hesap eder durumdayız ve hesap etmek zorundayız. Doğru yere harcıyoruz, doğru zamanda harcıyoruz, ekonomik harcıyoruz. Kaçak kuçağı önledik, sıfırladık. Bunun sonucunda gördüğünüz gibi karşımıza, bir tek BUSKİ bizi burada harcıyor. Düşünün Buski olmasa bizim borçlarımıza ne kadar bir azalma olacak. Onun için değerli arkadaşlar, bu bir ay sonra tabi net rakam çıkacak elimize ama bizler Bursalıların ödediği her kuruşun hesabını veren şeffaf ve güçlü bir yapı, güçlü bir yönetim inşa ettik. Sevgili Bursalılar, gördüğünüz gibi 2025 yılı Bursamız için sadece yoğun bir çalışma dönemi değil, aynı zamanda yeni bir anlayışın da yerleştiği bir yıl oldu. Bir yandan kent anayasasını, ulaşım ana planını, yeşil kent eylem planını, afet master planını hazırlarken, diğer yandan yollardan, parklardan, sosyal desteklere, kültür sanattan, gençliğe, tarımdan, kadın ve çocuklara uzanan geniş bir alanda somut işler yaptık, somut hizmetler ürettik. Önümüzdeki yıl, bu planların sahadaki yansımalarını daha da net göreceğimiz bir yıl olacaktır. Çınarcık İçme Su Arıtma Tesisi'nin açılışını, realist sistem entegrasyon projelerinin hayata geçtiği süreci, yeni kent lokantalarını, gençlik ve kadın merkezlerini, kentsel dönüşüm alanlarındaki somut adımları, yeşil alanları ve iklim dostu yatırımları hep birlikte takip edeceğiz, hep birlikte oralarda bulunacağız. Bursalıların hayatını kolaylaştıran projelerimizde, kentimizi geleceğe taşıyan bir yönetim anlayışımız mevcut. Biz Bursa'yı ortak akılla ve katılımcılıkla, hiçbir hemşehrimizi dışarıda bırakmadan yönetmeye kararlıyız. Bursa'mıza emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı, ilçe belediyelerimize, sivil toplum örgütlerine, akademisyenlerimize ve sürece katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT