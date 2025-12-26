BURSA'NIN YENİ PLANI YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK

Göreve gelirken bir söz verdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Bu kenti, planlı, dirençli, adil, yeşil yaşanabilir kent haline getireceğiz diye yola çıktık. Başlıklarımız bu sözün adım adım hayata geçtiğinin göstergesi olacak. Bursa'yı geleceğe hazırlarken şehrin uzun vadeli yol haritasını çıkarmak ilk amacımızdı. Çalışmalarımızı katılımcılıkla yürütüyoruz. İmar ve Şehircilik Dairesi bünyesinde Bursa Planlama Ajansı ile bu yolculuğa başladık. 28 akademik oda temsilcisi, 3 üniversite temsilcisi, 9 bilim insanı ve kent konseyi yöneticilerinden oluştu. Danışma kurulu ile başkanlığa Profesör Doktor Kayıhan Pala başkan olarak sorumluluk üstlendi. 2050 vizyonlu 1/100 bin planlarımıza başladık. Göreve geldikten sonra ilk çalışmalar arasında yer alan Kent Anayasası çalışma sürecini 16 üniversiteden 40 akademisyen ile yürüttük. Meslek odaları, ilçe belediyeleri, STK'lar ve hemşerilerimiz bu toplantının içinde yer aldı. 17 başlıkta analiz ve sentezlerini tamamladığımız planlama çalışmalarında nüfus, göç, ulaşım, sanayi, iklim, kültürel miras ve sosyal yapı gibi konuları kapsayan yeni 835 pafta ve 72 rapor ajans bünyesinde hazırlandı. 500 civarında toplantı ve görüşmeler yapıldı. 80 derinlemesine mülakat yapıldı. İncelemeler yapıldı. 17 ilçede belediye başkanlarımız ve meclis üyeleriyle bir araya geldik. Muhtarlarla çalıştay yaptık. 3 aşamalı paydaş çalışmalarını da bu süreçte gerçekleştirdik. Sektör toplantıları ve binlerce hemşerimizin katıldığı anketlerle Bursa'mızın geleceğini ortak akılla tartıştık. Bu plan çalışmaları Türkiye'de ilk kez yapılan stratejik çevresel değerlendirme süreciyle birlikte yürütülüyor. Kağıt üzerinde plan yapmıyoruz. Bu planın doğaya, suya, toprağa iklime ve halk sağlığına etkilerini bilimsel olarak değerlendiriyoruz. Bu plan yalnızca teknik belge değil. Bütün Bursa'nın kent anayasasını oluşturan bir anlayıştır. Bursa'mızı günübirlik kararlarla değil, bu kararların Bursa'yı nereye getirdiğini görüyoruz. Bilimsel verilere dayalı, katılımcı ve çevreye duyarlı bir kent anayasası ile geleceğe hazırlanıyoruz. Titizlikle ve özveri ile çalıştığımız 15 aylık sürecin sonuna yaklaştık. Yeni yılın ilk aylarında çevre düzeni planını kamuoyu ile paylaşacağız. Kaçak ve ruhsata aykırı yapılarla kararlı mücadele ederek kentin tamamında imar denetimlerini de bu süreçte arttırdık" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI: KAÇAK YAPILARA MÜDAHALE EDİN

Başkan Mustafa Bozbey, ilçe belediye başkanlarına ve yönetimlerini bir kez daha uyararak, "Ovamızda halen yapımları devam eden fabrika, depo kaçak yapılara derhal müdahale etsinler ve ortadan kaldırsınlar asla müsaade etmesinler. Tespitlerini yapıyoruz. Gerektiğinde kamuoyuyla paylaşacak sorumluluğu alıyoruz. Onun için ilçe belediyelerimizin bu konudaki hassasiyetlerini net olarak ortaya koymalarını Bursa'nın geleceği açısından bekliyoruz. İklim krizi, deprem, yangın güvenliği, su kaynaklarının korunması, yaşam kalitesini merkeze alan imar yönetmeliği revizyonunu ilçe belediyelerimiz akademisyenler, meslek odalarımızla olgunlaştırdık. Yakın sürede meclise getireceğiz. Kentsel dönüşüm önemli saydığımız konulardan bir tanesi. Çok önemli adımlar attık. Kentsel dönüşümü bütüncül planlama, parçalı uygulama anlayışıyla üstelik de kentsel dönüşümün tanımına uygun hareket ederek planlıyoruz. Bir bölgeyi yık oradaki binaları yap kentsel dönüşüm değildir. Yaşam kalitesine katkı sağlamamış olursunuz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşümü binaların yenilenmesi olarak görmüyoruz. İnsan hayatını önceleyen bilime dayalı ve kentin tamamını kapsayan kentsel ihtiyaçların çözüldüğü ve güvenlik meselelerinin ortadan kalktığı konu olarak ele alıyoruz. Bursa'da planlama ajansı bünyesinde çarpık yapılaşmanın kentin bütününü ne kadar etkilediğini görüşüp çözümler üretiyoruz" şeklinde konuştu.