Gazetecilerin Bursaspor sorusuna Başkan Bozbey “Değerli arkadaşlar Bursaspor, bu senede çıkacak, hiç merak etmeyin. Ben yönetim kurulu başkanımız Enes Çelik'i ve yönetimi tebrik ediyorum. Gayet güzel çalışmayı yürütüyorlar ve zaman zaman da bizleri bilgilendiriyorlar. Ve yaptığı çalışmalar sonucunda da Bursa'nın gerçekten Bursaspor taraftarının ve Bursa'nın arzuları, istekleri doğrultusunda adım adım ilerlediklerini görüyoruz. Onun için Bursa bizim marka değerimiz. Bursaspor marka değerimiz. Eğer Bursa yükselirse, Bursaspor yükselir. Bursaspor yükselirse, Bursa yükselir. Bunun yanındayız. Onun için bu marka değerine sahip çıkmak her Bursalının sorumluluğu ve görevidir. Onun için bu konuyu önemsiyoruz. Elbette ki yaşanan süreci kimse tasvip etmiyor. Doğru değil. Yani neticede bizler her birimize bakarken rengimize, sıfatımıza, kimliğimize göre bakmamız gerekiyor. Birbirimize bakarken insan olarak bakmamız gerekiyor. Biz birbirimizi insan olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Onun için hiçbir insana, bir canlıya dahi, bir kediye dahi küfredilmesini doğru bulunuyoruz.

Aynı renkte olsa, saçımız aynı olsa, yüzümüz aynı olsa, düşüncemiz aynı olsa, 86 milyonu, 86 milyon olarak sayabilir misiniz? Farklılıklarımız bizi zenginleştirir. Farklılıklarımız bizi daha zengin hale getirir. Hem kültürel anlamda, hem de mali anlamda da zengin hale getirir. Bunun farkında olmamız lazım. Her birimiz bunun farkında olmalıyız. Bunun için bu olayları tasvip etmemiz mümkün değildir. Yapılanları da doğru bulmadığımızı belirtmek istiyorum. Ve inanıyorum ki, Bursaspor taraftarı gerçekten Türkiye'nin en iyi taraftarıdır. Bursaspor taraftarı, Bursaspor'un 12. oyuncusudur. Ve ortalamada 40 bin taraftar Bursaspor'u izliyor. Türkiye'nin örnek taraftarına, böyle bir düşüncenin yansıması doğru değildir. Bu anlamda ben, Bursaspor'un yakın zaman içerisinde Süper Lig'de Bursa'yı en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tam. Yönetime güvencimiz de tam. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Her bir futbolcumuza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki maçlarda daha böyle keyifle izleyeceğimiz ortamlar olacak. Bursaspor taraftarının içinde olabilir ama biz o yapılanı da kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz." cevabını verdi.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN