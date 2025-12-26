Sanayi Camisinde gerçekleştirilen mevlit programına Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Orhan Tanhan, oda başkanları, oda yöneticileri, üyeler ve İnegöl halkı katıldı. Program sonrası açıklama yapan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan; “Bu akşam mübarek Regaip gecesi. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz mevlit ve Kuran tilavetinin bu sene 27.sini tertip ettik. Allah kabul etsin" dedi.



2025 yılını oda olarak dolu dolu geçirdiklerini de aktaran Ayhan; “Sene başında Ustalara Saygı Fotoğraf Sergisi’ni gerçekleştirdik. Oda üyelerimizi makine fuarına götürdük. Eğitim programlarımıza devam ettik. Sanayide özellikle sarıcılar için yemek için geç kalanlar için iftarlar tertip ettik. 30 üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Yeni yılda da çalışmalarımıza aynı şekilde devam edecek ” diye konuştu.