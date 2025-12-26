Bozbey, “Önümüzdeki süreçte, biliyorsunuz ki kuraklık böyle devam ederse artık yeşil alanların, çim alanlar miktarında azaltmaya gitmek zorunda kalacağız. Çünkü onları korumak, onları sulamak bizlere çok daha farklı bir sonuç çıkarabilir. Onun için yine onların da içme suyundan değil, yer altı suyundan sulanmasını sağlamayı bu yaz önemli çalışmalarla çok önemli miktarını şu anda oradan, yer altındaki suyundan çekerek ya da Nilüfer Çayı’ndan çekerek o alanları suladığımızı belirtmek istiyorum. Su kıymetlidir. Su çok kıymetli. Onun için bu konuya özel bir önem veriyoruz ve çalışmalarımızla o yönde devam ettiriyoruz. Bu yıl yaklaşık 250 bin metrekare civarında yeşil alan kazandırdık Bursa'ya. Önümüzdeki süreçte bunları, metrekarelerini arttırarak devam edeceğiz. 75. yıl kent ormanımızın ikinci etap ihalesini gerçekleştirdik. Fakat orada ormandan talebimiz oldu. Biz Yıldırım bölgesinde aynen Nilüfer’de yaptığımız gibi 4-5 bin kişilik bir stadyum projemiz var. Ve ihtiyaç da var. Bunu o alanda gerçekleştirmek için müracaatımızı yaptık. Ancak olur alamadık. Tekrar yeni bölge müdürümüzle görüşüyoruz. Tekrar bir proje hazırlayacağız. Kendisine sunacağız. Umuyorum ki orada gerçekleştirdiğimizde Yıldırım'da amatör sporcuların, amatör spora olan ilginin ne olduğunu da bildiğimiz için öyle bir stadyum, orada gençlerimizin buluşma noktası olacağına inanıyoruz. Bu konuda girişimlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, gençlik merkezleri, amfi tiyatrolar, spor alanları, çocuk oyun gruplarının yine birçok alanda yerleştirilmesi hakikaten bizler için son derece kıymetli. Bunları yeşil alanlarımızda, park alanlarımızda oluşturduğumuz gibi diğer bizden vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın talep ettiği yerlerde de gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Balkan Mahallesi'nde büyük bir park yapıyoruz. Sona yaklaştık. Yakın süre içerisinde tamamlanacak. Yapmış olduğumuz çalışmada gördük ki sahillerimizde derine indiğimizde pek de iç açıcı görüntüler olmadığını da maalesef görmüş olduk. Bu anlamda buralarda ayrıca farklı projelerle birlikte bunların da temizliğini yapmamız gerekecek. Yine kent destekleri ile ilgili birçok çalışma yürüyor. Yapmış olduğumuz kent içinde özellikle kış ayı geldi hem rögar temizlikleri hem çevre temizlikleri hem de ağaçlardan kaynaklı belki tıkanmalar olacak bunlarla ilgili birçok yerde hazırlıklarımızı tamamlamış olduk. Tıbbi atıklarla ilgili önemli bir mesafe kat ediyoruz, devam ediyoruz. Bu yıl tıbbi atıklardan 4500 tonu yine aldık ve bunları ilgili yerlere ulaştırdık. Yine Yalova'dan da 346 ton tıbbi atığı da yine steril hale getirmiş olduk” dedi.

Bozbey, “Her sorunun da bilimsel yöntemlerle doğru insana fayda getirecek, insanı rahatsız etmeyecek görüntü olarak da, koku olarak da ya da bir başka sorun olarak da. Bunları değerlendirerek bir çözüm noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Bizler daha önce biliyorsunuz Kayapa'ya karşı çıkmıştık. Doğru olmadığını söyledik. Ancak Kayapa konusunda maalesef birileri yine çıkıyor, diyor ki, Kayapa doğru yerdir, oraya yapın, hazır yer orası, yarın öbür gün sıkıntı yaşayacaksınız. O zaman demek ki siz bu kente sıkıntı yaratmak için hazır bekliyorsunuz. Hazır bekliyorsunuz. Siz yeni kentin sorunlarını biliyordunuz. E, niçin çözmediniz? Niçin çözmediniz? Şimdi kalkıp başka bir hikaye yazmaya çalışıyorsunuz. Doğru konuşun. Siyasiler, tekrar söylüyorum, toplumu doğru bilgilendiren kişiler olmalıdır. Topluma ancak o zaman siyasetin güvenini aktarabiliriz biz. Siz yeni kentteki her türlü sorunu bildiğiniz halde es geçeceksiniz, yapmayacaksınız, sonra diyeceksiniz ki çıkıp sonradan bir yerde şöyle olur, böyle olur. O zaman sizin niyetiniz bu kent insanına katkı sağlamak değil, bu kent insanını zora sokmak. Eğer öyle bir niyetiniz varsa, ki var görünüyor, göreceğiz önümüzdeki süreçte. Ancak biz çözüm önerilerimizi tek tek ortaya koyuyoruz. Doğru çözüm önerilerimizi. Bunları da önümüzdeki süreçte tamamlayacağız” diye konuştu.