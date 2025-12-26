Bozbey, Şefik Bursalı Sanat Galerisi, Setbaşı Şehir Kütüphanesi, MahFel Kafe, Mahkeme Hamamı, Bursa Tahsilat ve Eski Lojman, Hakkı Paşa Konağı, Hüsnü Züber Evi, Mudanya Tahir Ağa Hamamı, İncirli Hamamı, Hünkar Köşkü yanındaki arsa, Umur Bey Hamamı, Beyazıtpaşa Medresesi ve Darphane Kültür Merkezi gibi birçok tarihi yapının korunması ve eski kimliğine kavuşturulması için dava süreçlerinin başlatıldığını söyledi.

Başkan Bozbey, MahFel’in tarihi kimliğinin yıllardır değiştirildiğini ve bir pilavcıya dönüştürülmesinin halkı üzdüğünü belirterek, “Bursalıların birçoğunun hikayesinin olduğu bir alanın kaldırılarak pilavcı dükkanına dönüştürülmesi hakikaten Bursalılara hakaret. Onun için çabamız tekrar kazandırmak ve eski kimliğini kavuşturmak. Hedefimiz bu. Bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz ama vakıfların nedense böyle bir anormal bir tavrı var. Dava devam ediyor arkadaşlar. Yani bunların arkadaşlarımızın yaptığı tespitlere göre aslında bu açtığımız davaların hemen hemen tamamını kazanacağımız umudunu taşıyoruz. Çünkü doğru karar vermemişler. Eski bütün arşive inip arkadaşlarımızı tarama yaptılar. Bu tarama sonucunda çıkan o belgelere göre de dava sürecini başlattık.” dedi.

Kozahan’daki sandalyelerin kaldırılmasına Osmangazi Belediyesi’nin direnmesi iddiası sorusuna Bozbey “Kozahanın değil sadece diğer hanlar da aynı şekilde. Bizler bir kere tarihi mekanlarımızı hepimizin koruma sorumluluğu var. Buralarda eğer göze hoş görünmeyen gelen turistin gezeceği alan bırakmadıysa olmuyorsa müdahale etmek zorundayız. Burada Osmangazi direndi direnmedi onları bilmiyorum. Neticede burada oradaki esnafın da duyarlı davranması lazım. Eğer oradan sürekli bir gelir elde etmek istiyorsa öncelikle o alanın korunması konusunda duyarlı olması lazım.” Şeklinde cevap verdi.