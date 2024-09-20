Besinlerin doğru şekilde bir araya getirilmesi, sağlığımız açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bazı yiyeceklerin birlikte tüketilmesinin sindirim problemlerinin yanı sıra zehirlenmelere de yol açabileceği konusunda uyarıyor. Peki, hangi besinler aynı anda tüketildiğinde tehlike yaratabilir?BURSA (İGFA) - Uzman diyetisyenler, lezzet açısından hoşumuza gitse de bazı gıdaları bir arada tüketmemek gerektiği konusunda uyarıyor.

Diyetisyenler, turp çeşitlerinin muz, kuru üzüm ve süt ile birlikte tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Süt, muz, kiraz ve vişnenin; kavun ve karpuz, ekşi meyveler, mayalı ekmekler, balık, et ve yoğurtla birlikte tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen diyetisyenler, kavun ve karpuzun tek başına tüketilmesi gereken meyveler olduğunu belirtiyor. Özellikle süt ürünlerinin kızarmış yiyecekler, tahıllar ve nişastaların, kavun ve karpuz ile birlikte tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar; yumurta, meyveler, özellikle de kavunun, baklagiller, peynir, balık, süt, et ve yoğurt ile birlikte tüketilmemesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar, bu yiyeceklerin tüketimine dikkat edilmezse gıda zehirlenmesine neden olabileceğini dile getiriyor.