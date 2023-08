Emlak Uzmanı ve Broker’ı Özkan Aydemir 17 Ağustos 1999’da Kocaeli’nin Gölcük ilçesi merkezli meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki büyük felaketin yıl dönümünde değerlendirmelerde bulundu. Elfi Gayrimenkul Kurucusu ve Broker’ı Özkan Aydemir, “Ülkemizin batısındaki illeri etkileyen 1999 Gölcük depremi ve bu yıl Şubat ayında ülkemizin doğusundaki pek çok ili derinden etkileyen depremlerde yüreğimizi yakan onlarca acı hikayeyle karşılaştık. Son depremde gördük ki acılardan hala ders çıkartmamışız. Günü kurtaran değil, kalıcı çözümlere imza atmalıyız” dedi.

Deprem, bu toprakların unutulmaması gereken gerçeklerinin başında geliyor. Türkiye’de yaşanan en büyük depremlerden bir tanesi olan ve 17 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği yaklaşık 44 bin vatandaşın da yaralandığı 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Depremin etkilediği ailelerin acıları hala tazeliğini korurken, Türkiye, bu yıl Şubat ayında meydana gelen iki büyük depremle yüzleşti. Geçen 24 yıla rağmen yaşanan can kayıpları ve diğer gelişmeler, acılardan hala ders alınmadığını gösteriyor.

17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Kurucusu ve Broker’ı Özkan Aydemir, bugüne kadar deprem ve diğer doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.

“Günü kurtaran değil kalıcı çözümler olmalı”

Aydemir hatalardan ders alınması gerektiğine vurgu yaparak, “1999 depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Geçtiğimiz Şubat ayında yaşadıklarımız bize gösterdi ki hala acılardan ders alamamışız bu geçen sürede. Ne kadar yazık. Üzülmek kar etmiyor, giden canları geri getirmiyor. Kentsel dönüşüm, güvenli yapılar Gölcük depreminden sonra da konuşuldu fakat bir gelişme olmadığını gördük acı bir şekilde. Her yaşadığımız depremin izleri tam silindi diyoruz, yeni bir depremle yüzleşiyoruz. Kimisi batıda oluyor kimisi doğuda, canlar gittiğiyle kalıyor. Bursa, İstanbul kadar olası bir depremde ciddi derecede etkilenecek illerin başında geliyor. bu noktada şehrin doğusunda başta olmak üzere ilimizin genelinde ciddi manada ve gerçek bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Sektör temsilcileri olarak bu noktada üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Yapı stokumuzun durumu gerçek manada ele alınmalı günübirlik çözümlerden değil kalıcı çözümlerden yanayız. Bu duygularla depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor ve ilgilileri, herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum.”

“Ekonomimiz büyük yara alır”

Olası İstanbul depreminin etkilerinin yaşanan tüm depremlerden daha fazla olması ihtimaline dikkat çeken Özkan Aydemir, “Başta ekonomimiz olası bu depremin etkisiyle büyük yara alacaktır. Konunun uzmanlarının söylediği de tam olarak budur. Bizim ivedilikle kentsel dönüşümü ana gündem haline getirmemiz lazım. Her şeyden önce vatandaşımızın can güvenliği önceliğimiz olmalı. Kentsel dönüşüm bizim tek çıkış yolumuz. En küçük depremde bile etkilenen o dayanıksız ve çarpık yapıları bir an önce deprem yönetmeliklerine uygun binalara dönüştürmeliyiz. Başarılı kentsel dönüşüm örnekleri mevcut hem şehrimizde hem ülkemizde. TOKİ’nin 6 Şubat depreminden etkilenen illerde yürüttüğü faaliyetleri gururla izliyoruz. İsteğimiz gerek TOKİ marifetiyle gerekse de özel sektör eliyle dönüşümün tüm ülkeye yayılması” diye konuştu.