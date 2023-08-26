Son yıllarda yapılan araştırmalar, işlenmiş gıdaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Bu araştırmaların sonuçlarına göre, işlenmiş gıdaların sadece fiziksel sağlık üzerinde değil, aynı zamanda psikoloji üzerinde de olumsuz etkileri olduğu görülmüş durumda. Bu tür gıdaların aşırı tüketimi, insanların zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Journal of Affective Disorders dergisinde yayınlanan bir makalede, yüksek düzeyde işlenmiş gıda tüketen bireylerde psikolojik sıkıntı olasılığının arttığı belirtiliyor. Melbourne Collaborative Cohort Çalışması'ndan elde edilen verilere dayanan bu araştırmada, 13 ila 17 yaşları arasındaki gençlerin ergenlik döneminde yoğun şekilde işlenmiş gıda tüketenlerin zihinsel sağlık sonuçları incelenmiş. Araştırmacılar, daha fazla ultra işlenmiş gıda tüketiminin başlangıçta yüksek olmasının, daha sonraki yaşlarda depresyon ve artan psikolojik sıkıntıyla ilişkili olduğunu ortaya koymuş.

Bu uzun süreli çalışma, 23,299 katılımcının 15 yıl boyunca izlendiği bir çalışma olarak yapılmış. Çalışmanın sonuçları, fazla miktarda işlenmiş gıda tüketen bireylerin ilerleyen yaşlarda psikolojik sıkıntıya daha yatkın olabileceğini göstermiştir. Bu bulgular, abur cubur tüketiminin gençlik döneminde başlayarak ilerleyen yaşlarda psikolojik sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini vurguluyor.