İzmir'de 60 yaş üstü Bornovalılar için sosyal, kültürel ve sağlık dolu bir yaşam sunan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde ikindi dönem başlıyor. Koro, ritim grubu, resim kursu, spor ve sağlık eğitimlerinin yer aldığı programla büyüklerin sosyal ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedefleniyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin 60 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerinden biri olan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, ikinci dönem etkinlikleriyle kapılarını yeniden açıyor.

Merkezde bu dönem de katılımcıları koro, ritim grubu, gezi, resim kursu, fizyoterapist eşliğinde spor ve sağlıklı yaş alma eğitimleri ile dopdolu bir içerik bekliyor:

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, en kıymetli hazinenin büyükler olduğunu ifade ederek, onların hayatına renk katacak, sağlığını güçlendirecek ve sosyal bağlarını kuvvetlendirecek projeler üretmenin yerel yönetim olarak en önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti.