Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Gaziler Günü dolayısıyla Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde “Gaziler Günü Buluşması” düzenledi. Etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm gaziler ve şehitler dualarla anıldı.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi'de 19 Eylül Gaziler Günü öncesinde Osmangazi Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyelerini ağırladı.

Paranoma 1326 Fetih Müzesi'nde gerçekleşen ‘Gaziler Günü Buluşması’nde konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, 104 yıl önce, 19 Eylül 1921’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik ve gazilik unvanı verildiğini anımsatarak, "Kahraman gaziler unutulmamalı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve ekibine, bizleri her zaman hatırladıkları için teşekkür ediyorum. Bizler, Atatürk’ün gazileri ve askerleriyiz” dedi.

Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra 19 Eylül 1921’de Atatürk, gazi ve mareşal unvanını aldığını belirterek, "Gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde özgürce yaşıyoruz. Onlara minnettarız" diyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise, " Eğer bu mücadeleleri unutursak, komşu coğrafyalardaki gibi acılar yaşanabilir. Gazze’de çocuk, kadın, yaşlı demeden katliam yapılıyor; buradan kınıyoruz. Atatürk’ün vizyonu bizi koruyor. Cumhuriyetin ilelebet yaşaması için gazilerimize ve şehitlerimize saygıyla, ödedikleri bedellerin hakkını teslim ederek devam edeceğiz” diye konuştu.

Buluşma, gazilere verilen değeri vurgulayan konuşmalar ve karşılıklı plaket takdimi ile sona erdi.