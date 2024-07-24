Son dönemde yapılan kapsamlı araştırmalar, koronavirüs aşısının yalnızca COVID-19 hastalığına karşı değil, aynı zamanda kalp rahatsızlıkları riskine karşı da koruma sağladığını ortaya koydu. Uzmanlar, aşının kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini doğrulayan yeni bulguları kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmalar Ne Diyor?

Dünya genelinde birçok üniversite ve sağlık kuruluşunun katılımıyla yürütülen araştırmalarda, koronavirüs aşısı olan bireylerin kalp krizi, inme ve diğer kardiyovasküler hastalık risklerinin belirgin şekilde azaldığı tespit edildi. Özellikle mRNA aşılarının, kalp kası iltihabı ve kalp ritim bozuklukları gibi durumlara karşı koruyucu etkilerinin olduğu belirtildi.

Uzman Görüşleri

Konu hakkında açıklama yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Yılmaz, "Aşıların kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini gözlemlemek, bizler için oldukça sevindirici. Bu durum, COVID-19 pandemisi sürecinde aşıların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Aşı, sadece koronavirüs enfeksiyonunu önlemekle kalmıyor, aynı zamanda uzun vadede kalp sağlığını da koruyor," dedi.

Klinik Bulgular

Çalışmalardan elde edilen verilere göre, aşı olan bireylerde miyokard enfarktüsü (kalp krizi) geçirme riski %30 oranında azalırken, inme riski ise %25 oranında azalma gösterdi. Ayrıca, aşı olan kişilerde kalp ritim bozuklukları ve kalp yetmezliği gibi ciddi kardiyovasküler problemlerin daha az görüldüğü bildirildi.

Halk Sağlığı Açısından Önemi

Halk sağlığı uzmanları, bu bulguların pandemi sürecinde aşı tereddüdü yaşayan kişiler için cesaret verici olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, aşı kampanyalarının hız kesmeden devam edeceğini ve bu yeni bulguların aşılama çalışmalarına olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Koronavirüs aşılarının kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, pandeminin sağlık üzerindeki geniş çaplı etkileri göz önüne alındığında, önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, aşı olmanın hem COVID-19’dan korunma hem de kalp sağlığını koruma açısından çift yönlü bir fayda sağladığını vurgulayarak, tüm bireyleri aşı olmaya davet ediyor.