Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde müstakil bir ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aşçıoğlu Mahallesi’nde bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 112’ye haber verdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Olay anında evde kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.