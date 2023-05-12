Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Togg’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, fotoğraf çekme yarışına girdi.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları çerçevesinde Edirne’nin Uzunköprü ilçesine de getirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan yerli otomobil, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Togg, daha sonra Uzunköprü’nün cadde ve sokaklarında boy gösterdi.

Dünya standartlarında olan ve her yönüyle Türkiye’yi ve Türkiye’nin yeni yüzyılını temsil eden Togg’u sokaklarda ve Uzunköprü meydanlarında gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, fotoğraf çekilme yarışına da girdiler. Vatandaşların hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından yerli otomobil Uzunköprü ilçesinden ayrıldı.