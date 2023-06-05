Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen UCI BMX Racing Dünya Kupası yarışlarının ardından sahne alan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, eserleriyle binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptığı UCI BMX Racing Dünya Kupası yarışlarının ardından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde Cengiz Kurtoğlu konseriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Birbirinden farklı programlara sahne olan Sakarya Bike Fest’te, gün boyu yaşanan heyecan ve coşku konser ile devam etti.

Sakarya Bike Fest ile bisiklet sporuna yönelik organizasyonları tek çatı altında toplayan Büyükşehir, MTB Kupası, Tour of Sakarya yarışları ve son olarak UCI BMX Racing Dünya Kupası ile nefes kesen yarışlara ev sahipliği yaptı. Dünya Kupası yarışlarının açılışında Murat Kekilli’nin konseri, bisiklet şovları ve tanıtım programıyla başlayan heyecan, Türkiye’nin sevilen sanatçısı Cengiz Kurtoğlu ile sona erdi.

UNUTULMAYACAK BİR AKŞAM

Kurtoğlu, şarkılarıyla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi tribünlerini dolduran binlerce kişiye unutamayacakları bir akşam yaşattı.Vadide BMX heyecanının ardından gerçekleşen konser programına Sakaryalılar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca konser sonunda izleyiciler arasında 40 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi. Büyükşehir böylelikle dünya kupası yarışları boyunca 70 bisikleti vatandaşlara hediye etmiş oldu.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde tribünleri dolduran sanatseverler Cengiz Kurtoğlu’nun şarkılarına eşlik etti. Konseri ailesiyle birlikte izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cengiz Kurtoğlu’na günün anısına çiçek ve hediyeler takdim etti.

Yüce, “Türkiye Yüzyılı’na çok büyük değer ve renk katan kadim dostum Cengiz Kurtoğlu’nu şehrimizde ağırladık. Sakarya’mızda bugün gerçekleştirilen bisiklet yarışları da dünyanın 110 ülkesinde canlı olarak izlendi. Dolayısıyla buradaki dev organizasyonla bütün dünyaya şehrimiz tanıtıldı. İşte Sakarya’nın Dünya Bisiklet Şehri olmasının özelliği budur. İşte Sakarya’nın hemen akabinde Avrupa Spor Şehri olmasının özelliği budur” dedi. Kurtoğlu ise Başkan Yüce’ye teşekkür ederek, geçmiş yıllara dair anılarını paylaştı.