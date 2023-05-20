Göreve geldiği günden bu yana yeşil dönüşüm çalışmalarını şehrin geneline yayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, vahşi depolama alanlarını tarihe gömüyor. Vahşi depolama alanlarının yüzde 85’ini ıslah eden Büyükşehir, bu zamana kadar 81 futbol sahası büyüklüğünde alanı rehabilite etti.BALIKESİR (İGFA) - İklim ve çevre konusunda kalıcı çözümler üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeşil dönüşüm hareketlerini Başkan Yücel Yılmaz’ın önderliğinde aralıksız sürdürüyor. Göreve geldiği günden bu yana; derelerin temizlenmesinden vahşi depolama alanlarının kaldırılmasına, katı atık aktarma istasyonu kurulumlarından çöpün doğa dostu bir şekilde enerjiye dönüştürüldüğü tesise, güneş enerji santrallerinden sıfır atık caddelerine ve Türkiye’nin ilk atıksız adasının oluşturulmasına kadar birçok projeyi başarıyla hayata geçiren Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir’i temiz ve sağlıklı bir geleceğe var gücüyle hazırlıyor.

VAHŞİ DEPOLAMA ALANLARININ YÜZDE 85’İ REHABİLİTE EDİLDİ

Vahşi depolama alanlarının çevreye zararını minimuma indirgeyerek kötü koku ve yangın riskinin önüne geçilmesi amacıyla 15 ilçede toplam 43 düzensiz döküm sahası tespit eden Büyükşehir Belediyesi, 27’sinin rehabilitasyon ile ıslah faaliyetleri tamamlayarak 2 milyon 779 bin 648 metreküp atığı rehabilite etti. Büyükşehir bu zamana kadar 81 futbol sahası büyüklüğüne tekabül eden alanlarda toplam hacmin yüzde 85,74’ünün ıslahını gerçekleştirdi.

ESKİ ÇÖP ALANLARI ZAKKUM BAHÇESİNE DÖNÜŞÜYOR

Islah edilen vahşi depolama alanlarının kaçak döküm için giriş-çıkışları önlemek amacıyla 12 bin 500 metre tel çit çeken Büyükşehir Belediyesi; eski bozunan çöplerden oluşan gazların kontrollü salınımının sağlanması için buralara 41 adet gaz bacası yerleştirdi. Islahı gerçekleştirilen alanların ağaçlandırılması amacıyla; 6 sahaya, 8 bin 600 adet zakkum fidanının dikimi yapıldı. Dursunbey ve Edremit Vahşi Depolama Alanlarında rehabilitasyon çalışmalarını devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, Altınoluk Vahşi Depolama Alanı’nda da 1 ay içeresinde çalışmalarını başlatacak.

DURSUNBEY VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI REKREASYON ALANI OLACAK

1975 yılından Dursunbey Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun 2021 yılında işletmeye alınmasına kadar evsel katı atıkların döküldüğü Dursunbey Vahşi Depolama Alanı’nda çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, 37 bin metrekare alana yayılan 219 bin 126 metreküp hacme sahip katı atığı bertaraf edecek. Alanda gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 15 bin metrekarelik bölümü rekreasyon alanı olacak.

Şehir genelinde vahşi depolama alanlarının ıslah çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri; planlı rehabilite çalışmaları ile 2023 yılı sonuna kadar toplamda 3 milyon 226 bin metreküp katı atığın bertarafını sağlayacak.