12-60 ay vade seçeneğine bağlı olarak farklı ödeme planları ve %0,98 faiz oranı seçeneklerinden faydalanarak 0 (sıfır), ikinci el traktör ve makine ekipmanı (donanım) için Vakıfbank’tan kredi alabilirsiniz.

Devlet bankası olarak çiftçilerin yanında olan Vakıfbank; bitkisel ürün üretimi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, seracılık, kümes hayvancılığı gibi tarım ve hayvancılık sektörü kredisi alabileceğiniz gibi tarımsal faaliyetlerinizi devam ettirmek için traktör kredisi almanıza imkân sağlıyor.

Uygun Faiz Ve Esnek Ödeme Seçenekleri

Çiftçilerin iyiliğini düşünen Vakıfbank, uygun faiz oranı ve esnek ödeme seçenekleri ile çiftçilere yardımcı oluyor. %0,98 faiz oranı, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık ve hasat dönemi gibi ödeme seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

Vakıfbank Yatırım Kredileri

Vakıfbank’ın çiftçiler için birçok kredi paketleri bulunmaktadır. Yatırım kredilerini inceleyecek olursak,

Traktör kredisi (sıfır ve ikinci el)

Tarım arazisi alma kredisi

Makine ve ekipman (donanım) alımı kredisi

Araç kredisi (sıfır ve ikinci el)

Vakıfbank proje için tarım kredisi sağlamıyor. Sadece tarımsal yatırım kredisi, kırsal kalkınma yatırımları, hibe destekli proje, IPARD proje kredisi, niyet mektubu olduğunda kredi vermektedir.

Vakıfbank Traktör Kredisi Başvurusu Ve Özellikleri

Çiftçiler Vakıfbank’ın yatırım kredileri altında sıfır veya ikinci el traktör kredisi alabilir. Kredi başvurusu yapmak için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

Traktör Kredisi İçin İstenen Belgeler

Faaliyet belgesi (ÇKS, ÖKS)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İkametgâh senedi

Tapu fotokopisi

Arazi kiralık ise kira sözleşmesi

Vakıfbank Traktör Kredisinin Özellikleri

Bankadan alacağınız kredi ile sıfır ve ikinci el traktör alabilirsiniz.

12-60 ay vade seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

%0,98 faiz oranı uygulanır.

Gelir durumuna göre vade seçenekleri belirlenir.

Kredinin geri ödemesini 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık ve hasat dönemine göre ödeyebilirsiniz.

Traktörün fatura bedelinin %75’ine kadar kredi alabilirsiniz. Örnek: Satın almak istediğiniz traktör 100.000 TL ise, 75.000 TL’ye kadar kredi alabilirsiniz.

Vakıfbank Traktör Kredisi Alma Şartları

Vakıfbank’tan traktör kredisi almak isteyen çiftçiler bazı şartları taşıması gerekiyor.

Kredi Notu Yüksek Olmalı

Bireysel, ticari krediler olmak üzere tüm kredilerde olduğu gibi tarım kredilerinde de bankaların ilk inceleyeceği şey, kredi notudur. 1.300 ve üzeri kredi notu bulunan, kredi borcu olmayan ve kötü geçmişi bulunmayan çiftçiler traktör kredisinden faydalanabilir.

Çiftçilik Faaliyetinin Belgelendirilmesi

Çiftçilik yapıyorsunuz ve traktör kredisi almaya karar verdiniz. Vakıfbank traktör kredisi için, ÇKS belgesi, işletmeye ait tapu ve tarımsal faaliyete ait evrakları sunmasını istiyor.

Bankaya Verilecek Peşinat

Satın alınacak traktörün fatura bedelinin %75’i kadar kredi alabilirsiniz. Çiftçiler geri kalan %25’lik tutar için bankaya peşinat para yatırması gerekiyor.

Gelir Durumunu Gösteren Belge

Kredi almak isteyen çiftçiler sabit, belgelenebilir bir gelire sahip olmaları gerekiyor. Belgelenen gelir kredi taksitlerini ödeme durumunda değilse, kredi verilmez.

Yukarıda saydığımız tüm bu şartları taşıyan çiftçiler Vakıfbank’a giderek sıfır veya ikinci traktör alımı için kredisi başvurusu yapabilir. Banka bu şartlara bağlı olarak ek belge, kefil, teminat talep edebilir.

Vakıfbank Traktör Kredisi Örnek Hesaplama Tablosu