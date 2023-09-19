BUSKİ Genel Müdürlüğü, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan çalışmalar doğrultusunda, Kestel İlçesi Kale Mahallesinin Rekor Sokak, Adaköy Sokak, Uğur Mumcu Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi arasında bulunan bölgede 20 Eylül 2023 tarihinde 10:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Ayrıca, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Mustafakemalpaşa İlçesi'nde bulunan Yavelli, Doğancı, Ayaz, Karaoğlan, Yamanlı, Tepecik, Yeşilova, Ormankadı, Kumkadı, Bakırköy, Uluabat, Yolağzı ve Gönü Mahalleleri ile çevresinde 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 00:30 ile 23:30 saatleri arasında (1 gün boyunca) su kesintisi yapılacağını duyurdu.