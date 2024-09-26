Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Terra Santa Manastırı’na ilişkin yapılan yazılı açıklamada, tarihi binanın 12 Aralık 2022’de yalnızca sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler ve gençlik merkezi olarak kullanılması şartıyla 10 yıllığına Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edildiği ancak tahsis amacına uygun olarak kullanılmadığı tespit edildiği için anlaşmanın sonlandırıldığı duyuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Terra Santa Manastırı’na ilişkin yapılan yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından pek çok yapıda olduğu gibi, kamu yararı amacıyla gerçekleştirilen kullandırma hakları çerçevesinde Terra Santa Manastırı’na ilişkin bilgi kirliliği olduğu görülmektedir. Son olarak Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan açıklama, kamuoyunu yanıltıcı içeriktedir. Açıklama, gerçekleri yansıtmamaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Beyoğlu Terra Santa Manastırı, kurum kaynakları kullanılarak 2018-2022 tarihleri arasında restore edilmiş ve hizmete açılmıştır. Parsel bünyesinde bulunan toplam 9 binadan 4’ü, 12 Aralık 2022 tarihinde yalnızca sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler ve gençlik merkezi olarak kullanılması şartıyla 10 yıllığına Beyoğlu Belediye Başkanlığına tahsis edilmiştir. Ancak tahsis edilen dört binada yapılan tespitlere göre; ‘Yapılardan birinde kafeterya olarak ticari faaliyet sürdürüldüğü’ ve ‘diğer üç yapının da tahsis amacına aykırı bir şekilde boş tutulduğu’ belirlenmiştir. Söz konusu 4 taşınmazda, Vakıflar Yönetmeliğinin 63. maddesi hükümlerine aykırı olacak şekilde ticari faaliyette bulunulduğu ve tahsis amacına uygun olarak kullanılmadığı tespit edilmiş ve taşınmazların tahsisleri Vakıflar Genel Müdürlüğünce sonlandırılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tahsis iptal kararları, 29 Temmuz’da yazı ile Beyoğlu Belediye Başkanlığına bildirilmiş ve taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi talep edilmiştir. Ancak Beyoğlu Belediyesi, mevcut taşınmazların teslimi hususunda herhangi bir geri dönüş sağlamamıştır. Beyoğlu Belediyesi’ne yaptığı teslim çağrısı yanıtsız kalan Vakıflar Genel Müdürlüğü de Beyoğlu Kaymakamlığı’na söz konusu taşınmazın tahliye edilmesi için talepte bulunmuştur. Beyoğlu Terra Santa Manastırı binaları, idari sürecin tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yunus Emre Enstitüsü’ne tahsis edilecek olup, eğitim ve kültürel faaliyetler için kullanılacaktır” ifadelerine yer verildi.