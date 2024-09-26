İnegöl’e bağlı Hayriye mahallesi doğumlu Kenan Eroğlu, 13 yıldır Almanya'nın Bavyera Eyaletinde öğretmenlik yapıyor. Kenan Eroğlu'nun antrenörlüğünü yaptığı St. Martin zihinsel engelliler özel eğitim okulu, Berlin' de düzenlenen zihinsel engelliler eyaletler futbol turnuvasında Almanya ikincisi oldu.

Kenan Eroğlu'nun öğrencileri, Bavyera eyalet şampiyonu olarak rakipleri bir bir geçerek finale kaldı. Finalde Kuzey Ren Westfalia eyaletine 2-1 yenilerek Almanya ikincisi oldu. Kenan öğretmen, geçmişte Hamidiye Mahalle sakini olup ortaokulu ve lise İnegöl Lisesinde okumuştur.

Kenan Eroğlu, ayrıca Kurşunlu Cumhuriyet ve Vehbi Koç İlköğretim Okullarında öğretmenlik ile Vehbi Koç İlköğretim Okulunda müdür yardımcılığı da yaptı.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ