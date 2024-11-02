Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Meteoroloji'nin verilerini x sosyal medya hesabından paylaşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Ayyıldız, "Kıymetli hemşehrilerim, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat ) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Screenshot 2024 11 02 22 15 46 15 0B2Fce7A16Bf2B728D6Ffa28C8D60Efb

Saat 07.00 itibarıyla etkili olacak fırtına 23:59 itibarıyla etkisini yitirecek.

Kaynak: Haber merkezi