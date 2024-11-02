Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Meteoroloji'nin verilerini x sosyal medya hesabından paylaşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Ayyıldız, "Kıymetli hemşehrilerim, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat ) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Saat 07.00 itibarıyla etkili olacak fırtına 23:59 itibarıyla etkisini yitirecek.