Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği ile Halhalca Köyü Kültür Dayanışma Yardımlaşma ve Şehitliği Koruma Derneği, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.

Bursa’da Ağustos ayında göreve başlayan Vali Mahmut Demirtaş, İnegöl’de kurulmuş olan iki derneği misafir etti. Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği ve Halhalca Köyü Kültür Dayanışma Yardımlaşma ve Şehitliği Koruma Derneği yöneticileri, Vali Demirtaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak her iki dernek hakkında da bilgi verdiler.

Valilik binasında gerçekleşen ziyarette; Halhalca Köyü Muhtarı ve Halhalca Köyü Kültür Dayanışma Yardımlaşma ve Şehitliği Koruma Derneği Başkanı Şaban Yaman ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Mustafa Kader, Adnan Öner, Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı ve Dernek Başkan Vekili İsmail Çubukçu yer aldı. Başta her iki derneğin çalışma ve faaliyetleri olmak üzere Vali Demirtaş’a bilgiler verildi. Özellikle Halhalca Şehitliğinin önemi anlatılırken, burayla ilgili çalışmalar yapılabileceği konusunda da istişareler gerçekleştirildi.

Murat Avcı