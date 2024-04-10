Ramazan Bayramı namazını vatandaşlarla birlikte Ulu Cami'de kılan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, namaz sonrası tek tek bayramlaştı.

Bayram namazında Bursa'daki camiler dolup taşarken, Tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut, vatandaşlarla birlikte Ulu Cami'de namazı eda etti. Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin hakim olduğu dostluk ve kardeşliklerin tazelendiği Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Demirtaş, gencinden yaşlısına herkes ile namaz sonrası bayramlaştı.

Kaynak: İHA