Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Yenişehir’de yapımı devam eden Yenişehir Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (YESAN) alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Mustafa Güney’in de hazır bulunduğu ziyarette YESAN Başkanı ve Yenişehir TSO Başkanı Orhan Torun, YESAN ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın Yenişehir ziyaretinde sanayi sitemizi de ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Orhan Torun, "Kaymakamımız Mustafa Güney daha önce sanayi sitemizi ziyaret etmiş ve işin büyüklüğü karşısında mutlu olmuştu. Kooperatifimizden valimiz Mahmut Demirtaş’a da söz etmiş ve kendisi de sağ olsun ziyaret etmek istemiş. Kooperatifimiz hakkında kendisine bir brifing verdik. Böylesi büyük bir yatırımın Yenişehir’e yapılmasından dolayı mutluluğunu belirten valimize ve kaymakamımıza teşekkür ediyoruz" dedi.