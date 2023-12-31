Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yılbaşı için uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. 416 polis, 86 jandarma ekibi olmak üzere toplam 2 bin 519 personel, yılbaşı gecesinde güven ve huzuru sağlam için görevde olacak.

Kentin huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için polis ve jandarma ekipleri uygulama yapıyor. Uygulamalarda araç aramasının yanı sıra Genel Bilgi Toplama (GBT) yapan ekipler, yolculuk yapanların yeni yılını kutladı. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yılbaşı sebebiyle görevi başında olan polis ve jandarma ekiplerine moral ziyaretinde bulundu. İlk olarak Serdivan ilçesindeki polis noktasını ziyaret eden Vali Karadeniz, ardından İzmit-Sakarya D-100 karayolunda uygulama yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca’nın eşlik ettiği ziyaretlerde Vali Karadeniz, ekiplere kolaylıklar dileyerek, yeni yıllarını kutladı. Vali Karadeniz, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görev yapan personeli ziyaret ederek, personelle sohbet etti.

Yeni yılın şehirde sükunet içerisinde geçmesi, vatandaşların huzur ve güvenliği için 416 polis, 86 jandarma ekibi olmak üzere toplam 2 bin 519 personel yılbaşı gecesinde güven ve huzuru sağlamak adına görevde olacak.