Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara ilçesinde ziyaret ettiği bir okulda sınıfa girip öğrencilerle ders işledi.

Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Valiliği Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından güçlendirmesi yapılmasının ardından eğitim-öğretime başlanan Sağlamtaş İlkokulunu ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında okulu gezen Vali Soytürk, güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin dersine de katılan Vali Soytürk, öğrencilerle birlikte ders işledi. Vali Soytürk, sıralarda oturup öğrencilerle dersi dinleyerek tahtada öğrencilerle matematik işlemi yaptı.

Vali Soytürk’e ziyaretleri sırasında Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Nair ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu eşlik etti.