Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal’a iade-i ziyarette bulundu.
Vali Şefik Aygöl, Gölpazarı Kaymakamı olarak ataması gerçekleştikten sonra ilk ziyaretini kendisine yapan Kaymakam Tahir Ardal’a iade-i ziyarette bulundu.
Vali Aygöl ve Kaymakam Ardal, Gölpazarı’nda gerçekleşecek etkinlikleri değerlendirdi. Kaymakam Ardal, yeni görev yerinde Gölpazarı halkı için hizmet etmek istediğini belirterek güzel işlere imza atacağını belirtti.
Vali Aygöl, gerçekleştirilen ziyarette Gölpazarı’nda yaklaşan etkinlikleri değerlendirdi.
Kaynak: iha